Parcial UOL indica favorito para se livrar da roça e se tornar Fazendeiro

Hoje acontece mais uma Prova do Fazendeiro e um dos roceiros podem escapar da quinta berlinda de A Fazenda 2023 (Record). Veja quem é o favorito para vencer a disputa, conforme a parcial da enquete do UOL.

Por volta das 8h30, Lucas foi apontado como o favorito para ganhar a 6ª Prova do Fazendeiro pela parcial do UOL. O ex de Jojo Todynho somou 67,03% dos votos.

Em segundo lugar, sua aliada Kally foi indicada como a favorita para vencer o chapéu da semana, com 30,2% dos votos.

Por sua vez, em último lugar, ficou Simioni, contabilizando 2,77% dos votos. A peoa tem rejeição do público do UOL, que quer que ela permaneça na roça.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 4920 votos 73,48% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 23,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 3,33% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record Total de 4920 votos

