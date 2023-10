A fila andou? MC Cabelinho é flagrado com ex-participante de reality

MC Cabelinho, 27, apareceu em clima de romance com Vick Ferraz, ex-participante do reality Túnel do Amor 2 (Globoplay), durante o lançamento do Festival de Verão Salvador, em São Paulo.

O que aconteceu?

De acordo com o colunista Léo Dias, o suposto casal chegou junto ao evento e foi flagrado posando para uma foto. No vídeo que circula nas redes sociais, o cantor aparece com a mão apoiada no bumbum da influenciadora.