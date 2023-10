Marina Ruy Barbosa ficou noiva em viagem a Dubai, diz jornal

Marina Ruy Barbosa foi pedida em casamento durante uma viagem a Dubai, segundo o jornal Extra.

A viagem era uma comemoração do aniversário de Abdul Fares. Ele completou 40 anos no dia 10 de outubro, e no mesmo dia o casal embarcou no jatinho particular do empresário rumo aos Emirados Árabes Unidos. Lá, visitaram a capital Abu Dhabi e Dubai.

Eles passaram 48h no país árabe. No dia 15 Marina postou o álbum de fotos da viagem — nas imagens, ela já aparece com o anel de noivado.