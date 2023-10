Luciana Gimenez ganha concorrência na venda de imóvel por R$ 70 milhões

No ano passado, a apresentadora decidiu dar uma nova cara ao imóvel, para deixá-lo com o toque mais moderno. A propriedade tem inspiração renascentista e é cheio de móveis no estilo clássico, com obras de arte nas paredes.

A sala de jantar é pintada com Trompe L'oeil, em tons pastéis. Até o ano passado, Luciana dava destaque para as cores claras, quase totalmente branco. Com a reforma, a sala principal ganhou tons de cinza nas paredes e nas cortinas dos janelões, com uma grande vista para a cidade. Outra mudança foi no estofamento de cadeiras e poltronas, que foi do branco para o verde musgo.

A propriedade tem sete suítes, sendo duas com 350 metros quadrados cada, com saleta, hidromassagem, sala de massagem, bancada de cabeleireiro e closet. O imóvel ainda tem um estúdio de música, salão de jogos, ampla sala de cinema com 16 lugares, área aberta com churrasqueira, lounge e garagem para 14 carros.

No período em que moravam lá, Luciana e Marcelo juntaram duas unidades para formar um triplex. O condomínio mensal está na faixa de R$ 25 mil e o IPTU, R$ 12 mil.