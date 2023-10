Após unfollow, Kayky Brito volta a seguir a mulher no Instagram

Kayky Brito voltou a seguir Tamara Imagem: Reprodução/Instagram

O curto unfollow havia aumentado rumores de uma crise no relacionamento do casal, já que Kayky ignorou Tamara no primeiro vídeo em que postou após ser atropelado e ter alta. Na publicação não houve menção à esposa, que permaneceu na capital fluminense por quase um mês para acompanhar a recuperação do marido.

Suposta crise familiar

Sthefany Brito organiza festa para celebrar alta de Kayky Brito Imagem: Reprodução/Instagram @sthefanybrito

A notícia da alta de Kayky, no dia 29 de setembro, foi o ponto de partida para uma série de especulações sobre uma suposta crise no relacionamento entre a mulher do ator e a família do artista.