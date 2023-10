Parcial do UOL aponta que Galisteu foi certa em desmentir Simioni

Adriane Galisteu interveio ontem (24) em A Fazenda 2023 (Record) e desmentiu Simioni, revelando que Jaquelline não disse nada sobre beijar Tonzão. Veja a opinião do público do UOL.

Conforme a parcial da enquete do UOL, 92,16% do público concordou com a atuação da apresentadora, afirmando que Jaquelline tinha o direito de saber a verdade.

Por outro lado, apenas 7,84% do público do UOL discordou da conduta de Galisteu, com a justificativa de que os peões não devem receber informações externas.

O que aconteceu?

Simioni e Lily pontuaram que Jaquelline tinha dito que beijaria Tonzão na festa de sexta-feira (20). Na verdade, a peoa brincou com Alicia que queria beijar outros homens.

Quando Simioni levou isso para o jogo da discórdia, Jaquelline não se lembrou do que havia falado, não confirmando nem negando a fala da rival.

Lucas se incomodou com a situação e preferiu terminar o relacionamento com Jaquelline na segunda-feira (23) de manhã. Os dois continuaram como amigos.

Ontem (24), Adriane Galisteu interveio e desmentiu a fala de Simioni, destacando que Jaquelline não havia dito aquilo. Simioni continuou duvidando da fala da apresentadora.