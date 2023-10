Ex de Larissa Manoela sai de site adulto após conversão: 'Estava afundando'

O ator chegou a faturar mais de R$ 1,5 milhão com fotos nuas nos três sites. Segundo a equipe de Thomaz, a arrecadação ocorreu entre julho de 2022 a julho deste ano. O ex de Larissa Manoela chegou a ter fotos vazadas na internet, em imagens em que ele aparece completamente pelado e com o órgão sexual ereto.

Mas agora o conteúdo erótico ficou para trás após a sua conversão. O ator se converteu e passou a frequentar cultos em uma igreja evangélica de São Paulo.