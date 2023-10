A Fazenda 15: Madrugada tem punição, revolta com Márcia e fim de aliança

Os peões de A Fazenda 2023 (Record ) tiveram uma madrugada repleta de conversas e desavenças após a formação da quinta roça da temporada. Confira os destaques da noite abaixo.

Mais uma punição

A Fazenda 2023: Márcia Fu causa punição para a sede Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu ficou sem microfone e causou uma nova punição para a sede: 24 horas sem academia.

Jenny Miranda, a Fazendeira da semana, ficou irritada com a ex-atleta. Por sua vez, Márcia disparou: "Nem sei se fui eu. Sei lá... E se foi também, f*da-se".

Revolta dos crias com Márcia

Após a formação da roça, o grupo dos crias se revoltou com Márcia porque a ex-atleta salvou Nadja e não Simioni no resta um.

Márcia provocouTonzão sobre o assunto: "Se sobrasse eu ou a Nadja, não teria problema, né?".

A ex-jogadora tentou pedir desculpas para Simioni, mas foi ignorada. "Não posso fazer nada. Está p*ta, mas não posso fazer nada. Era eu ou a Nadja que íamos sobrar e não achei justo. Estou pouco me f*dendo".

Em conversa com Yuri, Márcia reclamou de Simioni e afirmou não ter medo da peoa. "Acha que uma cobrinha de m*rda vai picar a gente? Eu quis salvar a Nadja e seguro o meu BO".

Confissão de Jaquelline

A Fazenda 2023: Jaquelline diz que está apaixonada por Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Alicia X e Kally, Jaquelline afirmou estar apaixonada por Lucas.

Jaquelline: "Eu e o Lucas não brigamos só por conta do Tonzão, foi porque eu falei que queria beijar outros homens. Ele se sentiu mal, porque combinamos que não ia fazer isso".

Acabou a amizade?

A Fazenda 2023: Radamés comenta sobre o jogo de Márcia Fu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em um papo com Alicia e Shay, Radamés afirmou que está se afastando de Márcia no jogo.

Radamés: "Ela já está vendo que daqui a pouco eu já não vou poder mais conversar. Não consigo mais conversar com ela e ter uma troca do que está pensando. Ela só vem para falar 'me salva'. Quando vou dar um conselho, não aceita".

