Simioni duvida da fala de Galisteu sobre beijo de Jaque em Tonzão

Na formação da quinta roça de A Fazenda 2023 (Record), Adriane Galisteu informou aos peões que Jaquelline não disse querer beijar Tonzão. Simioni discordou da apresentadora ao vivo.

Qual foi a fala de Galisteu? "Atenção, Jaque. Atenção, Tonzão. Presta atenção que vou falar uma coisinha para vocês. Quando você falou dessa questão do beijo [Jaque], você não falou o nome do Tonzão. Só para ficar claro para os dois. Vamos seguir!".

Simioni rebateu a apresentadora. "Depois que esse assunto foi levantado na dinâmica, a Alicia e ela lembraram dessa situação e disseram que ela falou sim. Estávamos eu e a Lily no quarto e ela falou: 'Hoje eu vou beijar o Tom'. Foram essas as palavras dela".

Tonzão tentou se desculpar com Jaque. "As meninas [Lily e Simioni] falaram para mim que tinham certeza e ela [Jaquelline] falou duvidando. Eu peço aqui desculpas, não tenho vergonha de me retratar".

Jaquelline não quis conversa com o artista. "Não peça desculpas... Você foi baixo, não aceitou o meu voto [na quinta roça] e quis me caluniar perante a minha família e o Brasil. Não quero as suas desculpas!".

Tonzão pede desculpas para Jaque e Simioni entra na conversa #RoçaAFazenda pic.twitter.com/BIJrEZdX0Q -- A Fazenda (@afazendarecord) October 25, 2023

