Fim da aliança? Radamés diz que não consegue mais conversar com Márcia

Em conversa com Alicia X e Shay em A Fazenda 2023 (Record), Radamés afirmou que está se afastando de Márcia Fu no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Até então, Radamés e Márcia fazem parte do mesmo grupo na sede, o dos esportistas. Segundo o jogador de futebol, está cada vez mais difícil de conversar com a ex-jogadora de vôlei.

Radamés: "Ela já está vendo que daqui a pouco eu já não vou poder mais conversar. Não consigo mais conversar com ela e ter uma troca do que está pensando. Ela só vem para falar 'me salva'. Quando vou dar um conselho, não aceita."

O peão ainda afirmou que Márcia se compromete com todos e faz afirmações controversas.

Radamés: "Depois da [quinta] roça, ela estava tentando se justificar falando: 'Não entendo nada desse jogo'. P*rra, não entende o que? Ela é igual pica-pau. Já viu pica-pau perder?"

No fim do papo, o jogador ainda disse que, dependendo do cenário, salvaria Shay em vez de Márcia. "Confio mais em você. Estou salvando ela [até agora] por um compromisso do começo do programa."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 4920 votos 73,48% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 23,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 3,33% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 4920 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu