Márcia Fu causa nova punição na sede de A Fazenda 2023; confira

Na madrugada desta quarta-feira (25), os peões de A Fazenda 2023 (Record) receberam uma nova punição: 24 horas sem academia.

Quem causou o castigo foi Márcia Fu, que ficou sem microfone mesmo após os avisos sonoros da produção.

Jenny Miranda, a Fazendeira da semana, leu o recado enviado à sede: "Segundo o Manual de Sobrevivência, existe um sinal sonora que indica que todos os peões devem verificar os seus microfones. Ao toque do sinal sonoro específico, todos devem checar imediatamente se o seus microfones estão corretos. Qualquer regra sobre o uso do microfone que não for obedecida ou respeita pode gerar punição."

A mãe de Bia Miranda indicou que quem descumpriu a regra foi Márcia. A ex-atleta, por sua vez, negou o ocorrido: "Nem sei se fui eu. Sei lá... E se foi também, f*da-se."

