Xamã aparece sem camisa ao exibir bastidores do remake de 'Renascer'

Na terça (24), Xamã, 33, compartilhou, em sua conta no Instagram, fotos do bastidores do remake de "Renascer", próxima novela das 9 da Globo.

O cantor está gravando a substituta de "Terra e Paixão" em Ilhéus, na Bahia. A trama será uma releitura da novela de mesmo nome, exibida em 1993.

Em uma das imagens, Xamã aparece sem camisa. Essa será a primeira novela do famoso, que também já atuou em "Justiça 2", série que será lançada ano que vem pelo Globoplay.