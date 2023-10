'Terra e Paixão': Caio surta com segredo de Agatha e se une a Jonatas

Caio (Cauã Reymond) vai surtar ao descobrir mais um segredo de Agatha (Eliane Giardini) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. O rapaz ouvirá de Irene (Gloria Pires) que a mãe escondeu a existência de um terceiro filho e se unirá a Jonatas para tentar descobrir a verdade sobre o passado dela.

Nos próximos capítulos do folhetim, Irene contará a verdade sobre Agatha para provocar o rapaz. A megera irá revelar tudo o que descobriu com a ajuda de Silvério (Samir Murad): Agatha teve um terceiro filho com Evandro (Rafael Cardoso) e nunca contou para Caio.