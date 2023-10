Quem é o irmão de MC Cabelinho que está namorando tio de Tata Werneck?

Marcus Vinícius e Yan Brito assumiram que estão namorando. Eles são mais conhecidos como irmão de MC Cabelinho e o "tio gato" de Tata Werneck. Nas redes sociais, o casal postou fotos de casal e um texto apaixonado.

O irmão do cantor se assumiu nas redes como parte da comunidade LGBTQIAP+: "De alguma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei me conhecer mais, olhei para a minha criança interior e percebi que ela estava ferida. Eu tenho orgulho de quem estou me tornando. E agora, cá estou eu, pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir minha vida. Agradeço a todo carinho que eu recebo de amigos, familiares e de todos vocês que me acompanham."

O novo casal compartilhou fotos juntos na natureza. Os dois curtiram um dia na cachoeira e postaram várias imagens no Instagram.