Não é time: o que responder quando perguntarem seus pronomes?

Mas e você, saberia responder?

Resgatando as aulas de português, os pronomes são palavras que indicam pessoas, posse e posições, como: eu, ele, meu, dele.

Quando alguém questiona sobre os pronomes, quer saber como a outra pessoa gostaria de ser tratada: no masculino (ele/dele), feminino (ela/dela), ou, para no caso de pessoas não binárias, os pronomes neutros (elu/delu). No entanto, isso não é uma regra, e pessoas não binárias podem responder por pronomes masculinos e/ou femininos.

Portanto, para responder à pergunta "quais são seus pronomes?", basta saber com qual gênero você se identifica. Fácil, né?