Preciosa triunfa e conquista duas grandes vitórias contra Luna em 'Fuzuê'

A segunda vitória de Preciosa virá pouco tempos depois. Nero (Edson Celulari) vai se esquecer de guardar a caixa com as chaves de sol e lua dentro do cofre e a deixará exposta em sua mesa. Para o seu azar, o item será encontrado por Rui (Pedro Carvalho).

O empresário golpista logo reconhecerá as chaves e pegará a caixa para si. Com o intuito de ganhar dinheiro com a descoberta, ele decidirá fazer negócio com Preciosa.

Rui mandará Olívia (Jessica Córes) negociar com Preciosa para que eles façam a troca da caixa por um valor. A pedido da ruiva, Pascoal (Juliano Cazarré) irá atrás da dupla e ameaçará o empresário, deixando Olívia apavorada.

Pascoal conseguirá pegar a caixa de Rui e a entregará para Preciosa. Como os itens são peça importante na busca pelo tesouro da Dama de Ouro, a vilã ficará ainda mais perto de encontrá-lo e deixará Maria Navalha (Olivia Araújo) tensa com a possibilidade de perder a herança de sua descendente.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.