'Minha grande incentivadora', diz Felipe Poeta sobre a mãe, Patrícia

Felipe Poeta, 21, está se preparando para lançar, em março do ano que vem, seu primeiro EP, "RJ garage", além de um filme com o mesmo título, que terá participações especiais de Adriana Calcanhotto, Tati Quebra Barraco e outros nomes do funk e da MPB.

O DJ também segue com uma agenda entre Rio-São Paulo e estuda para sua primeira turnê pela Europa, que incluirá Alemanha, França e Espanha. Em entrevista ao O Globo, Felipe falou sobre sua carreira e a relação com a mãe, Patrícia Poeta.

Trajetória: Gosto sempre de trazer o ritmo carioca, com elementos de pagode e do funk. Estou criando músicas novas para este momento. Desde criança faço isso. Até dentro do banheiro da escola mexia no laptop e produzia. Com cinco anos já tocava guitarra".