Médica diz que foi viciada em remédios em busca por corpo 'perfeito'

Mariane Fusco, que concorre ao título de Miss Brasil Nacional, abriu o jogo, em entrevista ao SuperPop (RedeTV!) sobre a busca pelo corpo perfeito. A médica e modelo assumiu o vício em remédios, passando boa parte da vida tomando comprimidos para dormir, emagrecer e ter energia no dia a dia.

Vício: "Já fui viciada, não conseguia viver sem remédio. E claro que isso me gerou problemas de saúde, comecei a ter crises de ansiedade, a ter taquicardia. Fui parar no hospital várias vezes. Fiquei dependente mesmo, não tinha noção dos perigos. Claro que me arrependo, não uso mais, mas foi difícil largar. O tratamento foi longo".

Corpo perfeito: "Essa coisa de shape 'perfeito' não existe, é tudo ilusão. Essa busca por um padrão me transformou em uma viciada em remédios. Estava muito ligada à aparência e caí na tentação. Hoje tenho consciência que o segredo é treinar todo dia e comer bem para chegar ao 'shape ideal'. Não existe milagre, quem acredita em atalhos acaba se dando mal".