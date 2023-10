Marina Ruy Barbosa fica noiva do empresário Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa vai se casar novamente. A atriz de 28 anos ficou noiva do empresário Abdul Fares, 40, após quase cinco meses juntos. A informação foi apurada por Splash com pessoas próximas da artista.

Estrela da novela "Fuzuê" (Globo), Marina engatou romance com Abdul em maio passado, mas procurava ser discreta para não expor a vida pessoal após o fim do romance com o deputado Guilherme Mussi, em dezembro de 2022.

Em julho, a artista, no entanto, foi flagrada saindo de um restaurante ao lado do empresário e assumiu o romance um mês depois em um desfile de sua marca de roupa no Rio de Janeiro.