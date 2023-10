Mãe de Luigi bagunça tudo, destrói Irene e ajuda Agatha em 'Terra e Paixão'

"Eu tenho uma coisa muito valiosa para te oferecer e vou dar de mão beijada. Claro que se você achar que minha oferta vale algum dinheiro, eu vou aceitar alegremente, que os tempos estão difíceis. Eu estou sabendo que você está em guerra com a chata da Irene. E o que eu tenho pra te oferecer é a cartada final pra vencer essa guerra. Quer ver?"

Emengarda

Agatha ficará deslumbrada com a conquista e aceitará a ajuda da mãe de Luigi. Com os vídeos em mãos, ela vai armar um plano para que Antônio veja a traição de Irene com os próprios olhos.

Ao combinar um encontro em um motel barato, Agatha ficará plantada na frente do local com Antônio até que Irene apareça ao lado de Vinícius. Após ver a mulher entrar no estabelecimento com o amante, o fazendeiro ficará furioso e armará um verdadeiro escândalo.

