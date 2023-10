Lexa se hospeda em mansão em Búzios com diária de R$ 2,6 mil

Lexa está em Búzios, no Rio de Janeiro, para celebrar o aniversário da mãe, Darlin Ferrattry, e optou por alugar uma mansão no Alto Geribá com diárias de R$ 2,6 mil, segundo o Extra.

Além da mãe, a cantora também está curtindo alguns dias na mansão com a irmã mais nova e alguns amigos. O novo namorado, Ricardo Vianna, por enquanto, não está com ela.

A casa escolhida por Lexa é um triplex que conta com piscina de borda infinita e cinco quartos disponíveis para até 12 hóspedes.