Ex-ator mirim baleado em briga no trânsito foi descoberto por Luciano Huck

Ator mirim

Guillermo ainda criança, caracterizado como o personagem Quinzinho que interpretou em novela global. Imagem: Reprodução/TV Globo

O então ator mirim iniciou a carreira na Globo em "Eterna Magia" (2007). Na trama, ele dava vida à Quinzinho, filho caçula de Regina (Giulia Gam) e Joaquim (Osmar Prado).

No ano seguinte, Guillermo protagonizou "O Natal do Menino Imperador", especial de fim de ano da emissora. A história, narrada por Fernanda Montenegro, mostrava o Imperador Pedro 2º já idoso, vivido por Sérgio Brito, recordando uma noite de Natal de quando tinha nove anos. Guillermo interpretou a versão criança do imperador.

Guillermo voltou a atuar na série "9mm: São Paulo" (2008) e no filme "Metanoia" (2015).

Semelhança e amizade com Reynaldo Gianecchini

Guillermo Hundadze e Reynaldo Gianecchini no especial "O Natal do Menino Imperador" (2008) Imagem: TV Globo / Rafael França

Em "O Natal do Menino Imperador", ele contracenou com Reynaldo Gianecchini. Na entrevista ao "Purepeople", Guillermo revelou que a semelhança com o ator mais velho foi decisiva para que ele conseguisse o papel do imperador Pedro 2º criança. Gianecchini interpretava o personagem na fase adulta.