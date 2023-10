Pugliesi e Mari Gonzalez: do início ao fim da amizade 'inseparável'

Gabriela Pugliesi, 38, contou detalhes sobre o fim da amizade com Mari Gonzalez, 29, durante entrevista ao podcast De Frente com a Blogueirinha. A influenciadora digital revelou que as duas não se falam há meses e que o afastamento foi natural.

Afastamento após fim da relação com Erasmo Viana, em 2021. "A gente não se fala faz tempo. Falei com ela quando estava grávida do Lion, tem 11 meses. Não tem muito o que falar mais. A gente teve uma fase em que era super amiga, grudada, e agora não é mais. Não foi porque eu virei mãe, foi antes, logo que eu terminei. Os amigos eram dele. Enquanto estava com ele, foram meus, e depois não mais", contou.

As duas viviam grudadas. Em 2018, Mari escreveu um texto em que explicava como nasceu a amizade: "Fomos nos aproximando aos poucos e hoje só tenho que agradecer por ter você do meu lado."