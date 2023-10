Fabio Assunção surge sem aliança em evento do Globoplay e evita jornalistas

Fábio Assunção e Ana Verena confirmaram no dia 15 de outubro, por meio da assessoria de imprensa do ator, que estavam separados após um casamento de quase três anos. O colunista de Splash Lucas Pasin relatou que o fim aconteceu após várias crises na relação.

Fernanda Torres e Fábio Assunção no evento de lançamento de "Fim", do Globoplay Imagem: Roberto Filho/Brazil News

"Fim"

A série é baseada no best-seller homônimo de Fernanda Torres, que também assina o roteiro da produção audiovisual. Nela, Ciro (Fabio Assunção), Ruth (Marjorie Estiano), Álvaro (Thelmo Fernandes), Irene (Débora Falabella), Neto (David Junior), Célia (Heloisa Jorge), Silvio (Bruno Mazzeo), Norma (Laila Garin) e Ribeiro (Emilio Dantas) são amigos desde a juventude, com personalidades bem diferentes e formam os nove personagens centrais da trama. As doses de melancolia e resignação do grupo são intercaladas com momentos de graça, amor e festa, mostrando os contrastes da vida de cada um deles durante quatro décadas.

Estreia nesta quarta-feira (25) no Globoplay. Tem direção de Andrucha Waddington e Daniela Thomas, que também passaram pelo tapete vermelho do lançamento, assim como os protagonistas e outros atores do elenco.