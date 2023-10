Ex-professora mudou vida com conteúdo adulto e faz sucesso no OnlyFans

Ex-professora Courtney Tillia diz vendia vídeos sensuais secretamente no Snapchat para ganhar dinheiro. Ao Daily Star, a agora estrela do OnlyFans contou como sua vida mudou radicalmente com a produção de conteúdo adulto.

Valorização no conteúdo adulto: "Enquanto eu ainda estava lecionando, as pessoas começaram a me mandar mensagens perguntando: 'posso comprar algum conteúdo privado?', e isso foi muito antes de OnlyFans existir. As pessoas falavam: 'podemos pagar cerca de US$ 300 (cerca de R$ 1.500 na cotação atual) por um vídeo de alguns minutos'. Isso era quase o que eu ganhava como professora."

Desistência do trabalho como professora: "Eu estava deprimida, ansiosa e muito infeliz. Meu marido veio até mim um dia e disse: 'isso não pode continuar assim, isso não vai funcionar'."