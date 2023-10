De transparência a biquíni: cinco vezes em que Paolla sensualizou nas redes

Despedida de Miami

Paolla ganhou elogios de seus seguidores ao posar tomando banho de mar em Miami no mês de setembro. Nas três imagens, a atriz aparece dentro do mar, de frente e de costas, com um biquíni marrom.

"Despedindo por aqui. Próxima parada...", escreveu ela na legenda. A atriz arrancou elogios dos seus seguidores. "E como falam que sereia não existe se eu tô vendo na foto?", brincou um deles.