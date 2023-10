Bruna Biancardi posa com Mavie no colo em novo ensaio: 'Nós, para sempre'

Bruna Biancardi chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar nova foto com a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. A bebê nasceu no dia 6 de outubro.

A influenciadora mostrou um clique do ensaio newborn da pequena, que aparece toda enrolada em uma manta em seu colo.

"Nós para sempre", escreveu Bruna na legenda da foto. Nos comentários, seus fãs e seguidores se derreteram: "Que foto linda", disse um seguidor; "Perfeitas"; declarou outra.