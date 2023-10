Após trair Luna, Miguel sofre decepção avassaladora em 'Fuzuê'

Cláudio (Douglas Silva) vai se surpreender com as sugestões de Valentina (Maria Flor Samarão) para o jogo que está criando baseado na história da Dama de Ouro. Cecília (Cinnara Leal) pedirá para Cata Ouro (Hilton Cobra) ajudar a provar a descendência de Maria Navalha com a Dama de Ouro.

Miguel não conseguirá se explicar para Luna. Merreca vai negociar com Pascoal (Juliano Cazarré).

Soraya pensará em Merreca. Preciosa vai desconfiar da aproximação de Miguel.

Soraya vai sugerir que Luna volte com Jefinho. Por fim, Miguel verá Luna e Jefinho juntos.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.