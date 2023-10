Em A Fazenda, Márcia Fu diz que não faz sexo há 3 anos: 'Só uns beijinhos'

Em conversa com Alicia, Shay e Radamés em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu confessou que não faz sexo há três anos — e que apenas "dá uns beijinhos".

No papo, a ex-atleta ainda afirmou que tem uma pessoa do lado de fora casa.

Márcia: "Não quero ninguém, mas já tenho uma pessoa que só saio lá fora. Não faço nada! Só dou uns beijinhos, passo uma mão ali... Mas só!"

Márcia: "Ele me mima muito, eu gosto. Me leva para as coisas boas. Eu gosto disso, adoro uma mordomia. Mas não faço nada não, já tem uns três anos. Coitado!"

Márcia: "Outro dia ele foi em casa e levou comida japonesa. Sabe onde eu comi com ele? No carro! Dentro da minha casa ninguém entra, só meu filho"

Segundo a peoa, seu filho tem ciúmes dos relacionamentos. "Meu filho não sai do meu pé. Na hora que ele vê o movimento para eu sair... Ele é inteligente, escuta eu falando no telefone e fica de olho."

