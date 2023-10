Tonzão diz que Rachel é aliada fora de A Fazenda por ser 'contra Bolsonaro'

Na despensa de A Fazenda 2023 (Record), Tonzão citou Bolsonaro em papo com Jaquelline. O cantor pontuou que é aliado de Rachel fora do programa porque ela é contra o ex-presidente da república.

Tonzão: "Queria que ela [Rachel] saísse, mas não dessa forma."

Tonzão: "Até porque aqui no jogo a gente é adversário, mas lá fora a gente é aliado. Diferente do Lucas, que aqui dentro é parceiro dela e lá fora ele é adversário. Porque lá fora o Lucas é de direita, ele briga pela direita, pelo partido do Bolsonaro. Mesmo assim, não impediu deles jogarem juntos."

Tonzão: "Lá fora, a gente defendeu a mesma causa política. Então, ela é uma aliada forte minha lá fora. Mas isso não tem nada a ver com o jogo aqui dentro."

Tonzão: "O jogo aqui dentro não é de partido, não é de religião, não é de cor, todo mundo que vem tem o mesmo direito. Quando tu fala, tu me dá direito."

