Tesão de Berenice e Cândida: Thati Lopes abre o jogo sobre 'Terra e Paixão'

Berenice de "Terra e Paixão", Thati Lopes está começando uma nova fase da personagem na novela das nove. Após perder a administração do bar Naitendei e ver seu romance com Antônio La Selva (Tony Ramos) esfriar, a malandra uniu forças com Enzo (Rafael Gualandi) e formou uma parceria que é puro tesão para dar um golpe em Tadeu (Claudio Gabriel).

Na trama de Walcyr Carrasco, Enzo e Tadeu convidaram Berenice para ser a nova Rainha Delícia após a "aposentadoria" de Anely (Tatá Werneck). Embora o intuito fosse ganhar dinheiro em cima da sensualidade da moça, Berenice e Enzo decidiram se juntar para enganar o pai de Graça (Agatha Moreira) e ficarem com os lucros.

A parceria entre os dois logo foi bem recebida pelo público, que começou a torcer pela formação de um novo casal. Pouco tempo depois, a torcida dos personagens foi à loucura quando Berenice e Enzo deram o primeiro beijo.