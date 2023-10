Segundo autoridades, cineasta iraniano foi assassinado por jardineiro

Segundo informações divulgadas pelo Harikandi, o artista devia dinheiro para o jardineiro. O valor equivalia a U$ 600, ou R$ 3 mil na conversão atual.

No total, quatro pessoas foram acusadas pelo crime. Os suspeitos entraram na residência, o jardineiro agrediu e esfaqueou o diretor no pescoço quando ele assistia televisão. Já a esposa foi assassinada em seu quarto, segundo relatos da Justiça iraniana.

Dariush era um dos destaques do novo cinema iraniano, movimento que renovou os filmes do país a partir da década de 1960. Em 1969, dirigiu "A Vaca", filme com o qual recebeu o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.