Rachel culpa Jenny por expulsão de A Fazenda: 'Foi estratégia, ela armou'

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record) e comentou sobre o caso no Domingo Espetacular de ontem (23). Para a jornalista, caiu em uma armadilha de Jenny e deixou a competição.

Culpa Jenny por expulsão: "Foi estratégia. Ela não tinha como me combater através de argumentos, através de algo que eu tenha feito danoso no jogo, contra algum participante, ou uma falha de caráter. Então, ela armou. Como ela armou para a Kally e a Kally acabou não caindo porque o Cezar Black estava na hora e se interpôs."

Comparação com seu caso: "Não houve agressão física por causa disso, porque o Black estava presente. E, no meu lado, não tinha alguém para se interpor entre mim e ela. Depois o Lucas chegou e tentou ficar entre mim e ela."

Defesa de aliado: "Vi que o Lucas estava alterado, então, eu fiquei na frente do Lucas, entre eles. Para que o Lucas não partisse para cima dela ou que ela não partisse para cima do Lucas. Eu segurei as mãos do Lucas, olhei nos olhos dele e falei: 'para, fica calmo, olha para mim'."

Receio: "Fiquei com muito medo, medo de ser agredida fisicamente. Medo do que essa pessoa pudesse me fazer durante o reality, eu sei que ela poderia ser punida se me agredisse, mas ninguém quer ser agredido. Eu jamais fui intimidada dessa forma. Nunca fui agredida, nunca tive uma ameaça de agressão contra mim."

Comportamento da rival: "[No início] a Jenny foi abandonada pelas amigas, ninguém na casa falava com ela, ela vivia no canto, sempre dormindo e eu achei que a casa estava se voltando contra ela. Caí no conto da Jenny novamente. Ela se faz de vítima, primeiro ela perde as estribeiras, ela xinga, ela agride."

