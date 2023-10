Participante perde bolada por causa de Thanos e ganha presente de Huck

Neste domingo (22), o "Domingão" estreou a nova temporada do quadro "Quem quer ser um milionário?" com grandes emoções. Apesar de ter mandado bem no programa, a educadora Luana Diniz não faturou o prêmio de R$1 milhão por conta de uma pergunta sobre o filme "Vingadores - Guerra Infinita". O apresentador Luciano Huck, porém, a surpreendeu com a promessa de um presente para a filha dela.

Luana avançou bem na disputa pelo prêmio, mas se embolou com uma pergunta de cultura pop. O apresentador questionou a educadora sobre qual super-herói não desapareceu após o vilão Thanos fazer o famoso "estalo" com os dedos no filme. Diniz ainda fez uma ligação para pedir ajuda ao irmão, mas o confundiu ao demorar para ler a pergunta de forma correta. A princípio ela perguntou ao parente 'quais personagens desapareceram'.

Na pergunta feita por Luciano Huck, quatro personagens foram citados nas alternativas: Mantis, Vespa, Soldado Invernal e Viúva Negra. A resposta correta era a da Viúva Negra, a única personagem dentre essas opções que não desapareceu após o estalo de Thanos em "Guerra Infinita". Ela deu continuidade à história ao lado dos outros Vingadores originais em "Ultimato", como o Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Capitão América.