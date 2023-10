'Chato pra cara***': Como Pânico na TV gerou climão de Milton Leite e Ceni?

Ao podcast Tomando uma Com, do canal do YouTube do Futeboteco, Milton Leite contou que estava no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), para narrar o clássico Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2007, ao lado do comentarista André Rizek.

Enquanto o SporTV exibia uma coletiva sobre a Seleção Brasileira, que disputaria a Copa América na Venezuela, o narrador discutia com o comentarista em relação ao jogo que iriam transmitir e soltou a famosa frase "o Rogério Ceni é chato pra cara***".

Aquilo não estava no ar e acho que é a grande sacanagem... Segundo eles [na Globo], na época, se você apontasse a antena parabólica na direção de onde está passando o sinal do satélite, você consegue captar. Alguém teria captado, gravado e, depois, colocado no YouTube. Milton Leite

O narrador até os dias de hoje não sabe ao certo como houve o vazamento. "Essa explicação que eles me deram na época, mas não descarto, por exemplo, que alguém internamente no SporTV tenha gravado isso para tentar me ferrar depois."

E o Pânico na TV?

O vídeo de Milton Leite externando a sua opinião sobre Rogério Ceni ficou "escondido" no YouTube de 2007 a 2009, mas o Pânico na TV o tornou público ao colocá-lo em uma reportagem sobre os perigos da antena parabólica.