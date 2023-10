Mãe de Lexa aprova romance da cantora com Ricardo Vianna: 'Ser feliz'

Novo romance

A cantora revelou, durante um show na noite de sábado (21), que não sabia sobre seu status de relacionamento.

A artista, que se divorciou de MC Guimê recentemente, provocou o público dizendo que tinha algo para falar. "Minha vida está uma fofoca solta", disse. Após receber muitas palmas e gritos, ela continuou: "Não sei se estou solteira".

O momento foi registrado justamente pela mãe da cantora. Na mesma hora em que Lexa revela ao público, a mãe mostra o suposto affair da filha. O ator estava nos bastidores acompanhando o show e antes de entrarem no palco, eles foram registrados de mãos dadas.



Depois do show, Lexa continuou a curtir a noite com o ator. Eles foram para a quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, e posaram juntos para fotos.

Na noite de ontem, Lexa, foi flagrada aos beijos com seu novo affair. Os dois não economizaram nas carícias em cima do trio de Ivete Sangalo, no Rio de Janeiro.