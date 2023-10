Lucas nega jogo com Pôr do Sol após romper com Jaque: 'Vou jogar sozinho'

Após ter uma DR (discussão da relação) com Jaquelline e terminar o romance que estavam vivendo em A Fazenda 2023 (Record), Lucas afirmou que está sozinho e não joga mais com o grupo Pôr do Sol.

Lucas: "O meu jogo eu vou jogar sozinho."

Lucas: "Até porque eu gosto muito do André, ele é f*da para car*lho, só que a gente tem um pensamento muito diferente um do outro. Entendo, beleza, é o posicionamento dele, respeito, tudo bem."

Lucas: "Aí a Kally nem está mais com a gente, na verdade, ela joga mais com o pessoal do Paiol."

Lucas: "E eu estava jogando junto, minha parceira de jogo era a Jaquelline. Aí fui falar com ela, quero continuar contigo como amigo, pode ser que ela esteja nervosa e tomou essa decisão, ai ela falou 'não quero te abraçar'."

O grupo Pôr do Sol era formado até então por André, Rachel, Jaquelline, Lucas e Kally. Na quinta-feira (19), no entanto, Sheherazade foi expulsa do reality.

