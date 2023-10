Leão: Veto do BBB a ex-peões da Fazenda é vaidade da Globo, não de Boninho

Boninho, 61, conversou com o programa TV Fama (RedeTV!) sobre a possibilidade de Rachel Sheherazade, 50, integrar o Camarote do BBB 24. Questionado sobre essa hipótese, o Big Boss respondeu: "Lógico que não [vai acontecer]".

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, lamentou que Boninho insista na regra de não chamar egressos de realities de outros canais para o Big Brother. "Chamar alguém do reality da concorrência talvez esbarre numa questão de competência e até de ego. Como você vai reconhecer que o diretor da concorrência escolheu um nome forte, que gerou mais engajamento que o elenco que você escolheu?"

Leão Lobo acredita que, neste caso específico, o ego em questão não é de Boninho, mas do próprio canal. "Na verdade, me parece mais uma vaidade da direção da Globo que do próprio Boninho. Ele participar [da repercussão] e comentar o reality da Record já é uma atitude de humildade, [prova] de que [ele] se interessa pelo programa da Record."

Leão vê com bons olhos que um nome explosivo de A Fazenda possa participar também do BBB. "Qual seria o problema de alguém que realmente brilhou muito na Record [fazer um reality] na Globo - como vão os da Globo para a Record? Acho que seria normal."

Na visão do ex-Gazeta, esse elitismo só faz reforçar a ideia de superioridade da Globo sobre as demais emissoras abertas. "[A questão] ali pega na vaidade dos donos da Globo, nessa ideia de que a Globo é maior e melhor. A Globo pode ter mais dinheiro e mais recursos, mas ninguém é melhor que ninguém. Tanto é que o Carelli, com o que tem [na Record], brilha muito."

Dieguinho: Sheherazade merece ter programa após operar 'milagre' na Record

A participação de Rachel Sheherazade, 50, no quadro A Fazenda: Última Chance rendeu ótimo desempenho audiência ao Hora do Faro (Record) desde domingo (22). O programa marcou seu melhor desempenho em 28 semana e venceu Eliana (SBT) pela primeira vez em seis meses.

Dieguinho Schueng acredita que a Record deveria aproveitar o furacão Sheherazade e criar uma atração para a ex-SBT apresentar. "Dar um programa para ela, nem que seja temporário, seria uma alternativa inteligente da emissora. Explora ali um programa até o final do ano, cria um produto para ela na RecordNews... Enfim: faça alguma coisa, ponha a Rachel e explore comercialmente. Todo mundo sai ganhando nesse caso."