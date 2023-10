Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre fim da amizade com Mari Gonzalez

Gabriela Pugliesi, 38, falou, em entrevista ao podcast "De Frente com a Blogueirinha", na noite de segunda-feira (23), sobre o fim de sua amizade com Mari Gonzalez, 29.

Ciclos se encerram: "As amizades às vezes mudam de acordo com sua fase de vida. É natural, não é porque aconteceu alguma coisa ou teve briga. São ciclos que se encerram, e as pessoas têm que normalizar isso. Éramos grudadas, mas a gente não brigou. Foi da vida mesmo. Adoro ela, e tenho certeza de que ela tem um carinho por mim".

Afastamento após fim da relação com Erasmo Viana, em 2021: "A gente não se fala faz tempo. Falei com ela quando estava grávida do Lion, tem 11 meses. Não tem muito o que falar mais. A gente teve uma fase em que era super amiga, grudada, e agora não é mais. Não foi porque eu virei mãe, foi antes, logo que eu terminei. Os amigos eram dele. Enquanto estava com ele, foram meus, e depois não mais".