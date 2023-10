Filho de Simioni expõe ataques de fãs de Rachel Sheherazade: 'Me matar'

João Victor Simioni, 19, conversou nesta segunda-feira (23) com o colunista Chico Barney e a apresentadora Yas Fiorelo, no programa Central Splash, sobre a participação de sua mãe, Kamila Simioni, 37, no reality show A Fazenda 2023 (Record).

Ele afirmou que, desde que a mãe entrou em A Fazenda, tem recebido uma avalanche de ataques virtuais. "A gente sempre foi acostumado com hate na internet, mas não nessa proporção. Pessoas começaram a citar meu nome [nas redes sociais], aí meu Instagram virou uma zona! Tive que desativar comentários."

João Victor detalhou o quão grave é o conteúdo das mensagens de ódios que vem recebendo. "Mandam eu me matar, tomar veneno, um absurdo de coisas... Eu não me importo com comentários de ódio, mas o povo da internet está perdendo a noção, está ficando doido."

O rapaz criticou Rachel Sheherazade, 50, pelas coisas que tem dito em entrevistas sobre sua mãe e até sobre ele próprio. "O jeitinho dela é legal de ver, mas, desde que saiu, se tirar 'Simioni' do vocabulário dela, ela não sobrevive. Me citou no Faro, me citou no Lucas Selfie... Gente, ela não me conhece! Nunca me viu na vida!"

Segundo João, muitos dos haters que o atacam nas redes sociais são fãs de Rachel. "Vocês não têm noção do que os fãs dela estão fazendo nas minhas redes sociais, pelas coisas que ela falou. Está horrível! Tudo o que ela não é lá dentro, os fãs são aqui fora, totalmente ao contrário da personalidade dela."