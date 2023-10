Boninho passa a seguir Rachel Sheherazade após expulsão de 'A Fazenda 15'

Boninho, 61, começou a seguir Rachel Sheherazade, 50, no Instagram. A jornalista foi expulsa de A Fazenda 15 (Record TV), na quinta-feira (19), após ter encostado a mão na boca de Jenny Miranda durante uma discussão.no Instagram.

Boninho vem sendo questionado por seguidores sobre uma possível participação de Rachel no BBB 24 (Globo). Apesar do apelo dos fãs da ex-peoa, Boninho já deixou claro que ela não está cotada para o reality.

Hora do Faro

Na tarde de domingo (22), Rachel Sheherazade, participante expulsa de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

Ela foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos. Rachel reviu vídeos de sua participação no reality, inclusive o momento de sua expulsão do programa.

Sheherazade foi questionada por Barney se não se arrepende de ter batido com mais força em Jenny Miranda: "Do que a senhora se arrepende mais, de ter dado aquele 'salci fufu' no rosto dela ou de não ter dado mais forte, já que iria ser expulsa mesmo?"

A ex-peoa respondeu: "Não é da minha natureza partir para violência. Eu não sou uma pessoa violenta, eu sou pela não-violência sempre. Sou sempre pelo diálogo. Sou uma pessoa que acredito na resolução dos conflitos pelo diálogo, eu jamais gostaria de sair em um embate físico, nem com ela e nem com ninguém".

Ela finaliza dizendo que não se arrepende: "Eu não me arrependo de não ter dado um tapa dela, eu não gostaria de ter dado um tapa nela".

Chico continua questionando: "Mas chegou a preparar?"

Rachel diz: "Nos pensamentos a gente sonha com uma coisa dessas, né!"