Após término, Miguel idealiza plano para derrubar Preciosa em 'Fuzuê'

Bebel (Lília Cabral) vai se assustar com o comportamento de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Enquanto isso, Pascoal (Juliano Cazarré) vai negociar com um fornecedor de caráter duvidoso.

Cecília (Cinnara Leal) contará para Luna (Giovana Cordeiro) e Maria Navalha (Olivia Araújo) que Cata Ouro (Hilton Cabral) sabe sobre a história da Dama de Ouro. Preciosa vai confabular com Pascoal sobre o golpe que dará em Luna.

Luna agradecerá a ajuda de Fernanda (Chan Suan) com as negociações de suas biojoias. Terá início a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê.