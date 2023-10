Após dica, Luna e Maria Navalha fazem descoberta desconcertante em 'Fuzuê'

Cláudio (Douglas Silva) acompanhará a equipe que fará a vistoria na Fuzuê, e uma pessoa observará tudo de longe. Maria Navalha (Olivia Araújo) incentivará Merreca a aceitar a proposta de Barreto.

Os jornalistas ficarão chocados com o discurso de Heitor (Felipe Simas) em defesa da esposa. Preciosa pedirá para Alícia (Fernanda Rodrigues) pegar as chaves de lua e sol com Nero (Edson Celulari).

Maria Navalha dirá a Luna que voltará a cantar no Beco do Gambá. Bebel (Lília Cabral) questionará Preciosa sobre a sociedade com Pascoal.

Por fim, após dica de Cecília (Cinnara Leal), Luna e Maria Navalha vão descobrir que são descendentes da Dama de Ouro.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.