Quem é a arquiteta que namora o filho de Zezé Di Camargo há 15 anos?

Amabylle Eiroa, a nora de Zezé Di Camargo que trocou indiretas com Graciele Lacerda ao longo do final de semana, está na família há uma década e meia.

Ela conheceu o caçula de Zezé na adolescência. No início do namoro, Amabylle tinha 13 anos e Igor Camargo, 14. Em 2017, em meio a outra polêmica familiar, ele se declarou nas redes sociais:

"Quando nos conhecemos você tinha 13 anos e eu 14... 9 anos depois e ainda estamos aqui. Sabe o porquê do nosso amor estar vivo? Por coisas como: companheirismo, respeito, maturidade e paixão... Agora te questionam, pois não sabem da sua trajetória, não entendem que você tem uma sogra e também um sogro, que você não tem responsabilidade nenhuma sobre as escolhas de cada um, que você não julga as pessoas sem conhecer. Você dá o benefício da dúvida, pois você é e sempre foi justa. Mas justiça não é a discussão aqui, pois você não é juíza ou advogada da vida alheia", escreveu Igor no Instagram.