Alicia indica que vai se afastar de peoa: 'Não posso me prejudicar no jogo'

Após Kally fazer uma confusão por beber demais em A Fazenda 2023 (Record), Alicia X confessou que vai se afastar da peoa, que era sua aliada até então. Saiba mais detalhes.

Alicia: "Sinceramente, já tive muitas conversas sérias com ela, sobre vida, sobre se controlar. Eu gosto dela, vejo muita coisa boa, mas eu vou me afastar, porque isso não me representa."

Alicia: "Eu não posso me prejudicar no jogo por conta de uma pessoa que não quer melhorar. Eu falei para o Black: 'eu sou sua amiga, você sentou aqui comigo, eu te respeito, te escutei, você falou uma coisa que é para o meu bem. Quando eu te falo: você pecou nisso, você não foi legal, reveja seu pensamento, reveja sua fala, reveja suas atitudes', você vai pensar, mesmo que não concorde: 'Alicia falou para mim porque ela gosta de mim'."

Alicia: "Quantas vezes eu levantei essa pauta para ela e, para ela, não teve significância... porque não é legal a gente ouvir crítica, eu vejo que ela não quer ouvir, ela quer ficar mascarando coisas com frases positivas e não resolvendo o problema."

Alicia: "Tem um limite até onde eu vou me desgastar por pessoa que não está fazendo o mínimo para melhorar a situação. Não dá."

Shay: "Acho que mostramos, não só de falas, mas de atitudes, o tanto que protegemos, cuidamos dela. E ainda vamos cuidar, não que vamos largar a mão."

Shay: "A gente vai se afastar. Na verdade, eu tenho aproximação dela no jogo, gosto dela, tenho carinho... toda vez que ela ficou bêbada, fiquei do lado dela."

