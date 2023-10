Atriz colombiana Alejandra Villafañe morre aos 34 anos

A atriz colombiana Alejandra Villafañe morreu aos 34 anos no último sábado (21). A informação foi confirmada pelo programa televisivo "Lo sé todo".

Alejandra divulgou o diagnóstico de câncer de mama e ovário em fevereiro. "Me disseram que eu tenho um milagre em um seio, um milagre no outro e um milagre muito grande no ovário direito. Sim, prefiro chamá-los de milagres, professores ou amigos não tão bem-vindos", contou no Instagram.

Ela passou por duas cirurgias e, em setembro, começou a quimioterapia. Ela também compartilhou suas experiências com o tratamento: "Em meio a tanta incerteza, escolhi ver o lado bom e receber a quimioterapia com amor, sem deixar de dizer que tem sido a experiência mais desafiadora e devastadora".