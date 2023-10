Fazenda 15: Tonzão vence Prova de Fogo e poderá definir roceiro na 5ª roça

A edição de hoje (23) de A Fazenda 2023 (Record) exibiu a quinta Prova de Fogo da temporada — gravada na tarde de domingo (22). Tonzão Chagas foi o vencedor e agora detém os poderes do lampião da semana.

Tonzão disputou contra Simioni e Henrique. O artista teve como ajudantes WL e Yuri.

Como foi a prova? O peão e dois ajudantes precisavam de equilíbrio para levar três bolinhas até a caçapa no centro do plataforma. Quem completasse a dinâmica em menos tempo, ganhava o colar do lampião.

Qual foi o tempo de cada peão?

Henrique completou a prova em 17 minutos e 25 segundos

Tonzão completou a prova em 11 minutos e 18 segundos

Simioni completou a prova em 15 minutos e 2 segundos

Lampião da semana. Tonzão venceu a prova e o poder da chama laranja foi revelado por Adriane Galisteu ao público pouco antes da prova:

Você é o terceiro roceiro de hoje. Caso já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede.

Quem está na baia?

Os perdedores da prova, Henrique e Simioni, escolherem um de seus ajudantes para acompanhá-los na baia:

Henrique escolheu Lily

Simioni escolheu Cezar Black

