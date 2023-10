Xuxa visita Complexo do Alemão, no Rio, em exibição gratuita de novo filme

Xuxa, 60, fez a alegria da criançada ao comparecer na exibição gratuita de "Uma Fada Veio Me Visitar" no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, ontem.

O evento foi promovido pelo Voz das Comunidades, jornal comunitário e independente do local. Ela ainda posou para fotos com crianças, com o mascote Zé Gotinha e com Rene Silva, fundador e editor-chefe do veículo.