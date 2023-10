Viúva de Chico Anysio alega ineficência em inventário: 'Estava doente'

Últimos anos de vida do marido. "A Escolinha ia fazer 50 anos que estava no ar e ele tava programando a festa. Eles tiraram do ar alguns meses antes. Parte do Chico morreu ali (...) Chico queria apresentar a ideia de um programa e pediram para apresentar o currículo dele. O Chico sofreu muito nos últimos tempos."

Recuperação da covid-19. "Nem foi só o fato de ser entubada, eu tive que fazer 7 cirurgias em meu pulmão. A covid passou e deixou marcas profundas. Isso agravou meu quadro depressivo."

Tentativa de suicídio. "A pessoa tem que estar sentindo muita dor para tomar essa decisão. As coisas foram acontecendo... Muitas perdas. Eu tenho essa doença que é a depressão que faz a coisa ser maior ainda. Eu tive um gatilho e não queria mais viver (...). Eu recebi no meio da noite a ligação de uma amiga do Rio de Janeiro que nunca liga pra mim e me ligou naquela hora. E ela fala que o Espirito Santo a visitou e pediu para ela ligar pra mim."

Novo relacionamento. "O que eu quero é ter saúde mental. Então eu tô levando a vida. Tenho esperança de que vai surgir alguma coisa nova que me faça curar da nova doença. Essa nova relação me faz muito bem, mas não posso colocar minha vida, esperança e expectativas em uma relação. Estou tentando me reaproximar de Deus."