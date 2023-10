Charles teve infância triste com 'bullying' do pai e surras, diz biógrafo

O rei Charles 3º, 74, teve uma infância triste e não tinha uma boa relação com os pais, principalmente o príncipe Philip. É o que conta Christopher Andersen, autor da biografia "O Rei" (Editora BestSeller), que navega por toda a vida do monarca. Em entrevista para Splash, o jornalista dá detalhes dos primeiros anos da vida de Charles.

O príncipe teve uma série de emergências médicas na infância, que teriam sido ignoradas pela rainha e por Philip. "Ele quebrou o tornozelo caindo das escadas no Palácio de Buckingham. Passou por uma tonsilectomia, que nos anos 50 era uma operação perigosa nas amígdalas. Teve sarampo, e foi sério. Ele até passou por uma apendicectomia de emergência, fez cirurgias muito perigosas. E seus pais nunca sequer visitaram-no no hospital. Eles estavam há quarteirões de distância, no Palácio."

Charles sofreu na época em que estudou no internato Gordonstoun, na Escócia. Lá, a rotina incluía uma corrida matinal sem camisa em qualquer condição climática seguida de um chuveiro gelado. As janelas dos quartos também ficavam abertas a noite toda, independente da estação. Muitas vezes, Charles, que dormia perto da janela, acordava coberto de neve ou molhado de chuva. Esse período foi retratado em parte no episódio "Paterfamilias", de "The Crown" (Netflix).